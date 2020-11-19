Валерия оценила фото сильно похудевшей дочери Иосифа Пригожина: «Красотка!»

Валерия первой прокомментировала фото заметно похудевшей дочери супруга. «Красотка!», — написала она в комментарии.

«Как ты изменилась Даная!», «Как ты хороша», «Красотка, так держать», «Какая красивая», «Как всегда, просто прелесть», «Мисс вселенная», «День за днем хорошеешь, браво, молодец. Так держать», «Какая шикарная!», — собрала Даная Пригожина комплименты.

У Иосифа Пригожина трое детей: 31-летний Дмитрий и 23-летняя Даная от первой жены Елены и 21-летняя Елизавета от отношений с Лейлой Фаттаховой.

У продюсера были непростые отношения с Данаей и Дмитрием. В одном из интервью девушка рассказывала, что отец постоянно попрекает ее лишним весом. «У нее внешность голливудской красавицы. Если бы она избавилась от лишних кило, то стала бы еще красивее», — объяснял свою позицию отец. Иосиф рассказывал, что купил старшим детям дорогую беговую дорожку за несколько сотен тысяч рублей, но вскоре они продали ее за бесценок, и это его сильно задело.

Но постепенно отношения Пригожина с Данаей и Дмитрием стали налаживаться. На свадьбе Арсения Шульгина вся большая семья была в сборе. «Это была сказка», — подписала девушка фото отца и брата.

Иосиф Пригожин под влиянием Валерии тоже стал придерживаться активного и здорового образа жизни.