Найди отличия: дочь Риз Уизерспун встречается с копией своего отца
Дочь знаменитых актеров, как оказалось, встречается с Оуэном Махоуном с 2019 года. Они оба родились в Сан-Франциско и вместе учились в калифорнийском университете Беркли. А отношения между молодыми людьми начались примерно в том же возрасте, что и Риз начала отношения с будущим мужем Райаном.
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Фото: Instagram @avaphillippe, Columbia Pictures Corporation
Сегодня девушке 21 и ее схожесть с известной мамой очень часто отмечают поклонники, а «блондинка в законе» как раз познакомилась с Филлипом на вечеринке в честь ее 21-летия. А в 1999-м, вскоре после выхода на экраны фильма «Жестокие игры», две звезды поженились. Скоро на свет появилась Ава.
Звездный брак закончился разводом в 2007-м году, о причинах разлада долго не сообщалось, пока Риз тактично не отметила, что они были слишком молоды, чтобы выстроить прочную семью. Актрисе быстро удалось наладить личную жизнь — через четыре года она снова вышла замуж за Джима Тота, с которым они вместе воспитали троих детей: двоих детей Риз от первого брака и их общего ребенка — сына Теннесси. В работе Уизерспун тоже все сложилось удачно: помимо успешной актерской карьеры и участия в громких проектах, таких как «Утреннее шоу» и «Большая маленькая ложь», на днях стало известно, что ей удалось продать свою продюсерскую компанию за 900 миллионов долларов.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look, Instagram
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