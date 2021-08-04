Найди отличия: дочь Риз Уизерспун встречается с копией своего отца

Звездный брак закончился разводом в 2007-м году, о причинах разлада долго не сообщалось, пока Риз тактично не отметила, что они были слишком молоды, чтобы выстроить прочную семью. Актрисе быстро удалось наладить личную жизнь — через четыре года она снова вышла замуж за Джима Тота, с которым они вместе воспитали троих детей: двоих детей Риз от первого брака и их общего ребенка — сына Теннесси. В работе Уизерспун тоже все сложилось удачно: помимо успешной актерской карьеры и участия в громких проектах, таких как «Утреннее шоу» и «Большая маленькая ложь», на днях стало известно, что ей удалось продать свою продюсерскую компанию за 900 миллионов долларов.