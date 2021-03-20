Нагиев поддержал Хрусталева: «Хорошо, что он вообще с открытыми глазами сидит»

14 ноября сообщалось, что, по предварительным данным, у 41-летнего телеведущего диагностирован коронавирус и есть осложнения со здоровьем. Как сообщается, Дмитрий находится в больнице №40 города Сестрорецк под Санкт-Петербургом, которая занимается лечением больных коронавирусом. Сам Дмитрий прокомментировал информацию только вечером 15 ноября на своей странице в Instagram. Юморист позднее заявил, что причина возникших проблем — лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления.

В эфире «Вечернего Урганта» Дмитрий Нагиев признался, что сильно переживал за коллегу: «После всего того, что Митя пережил, хорошо, что он вообще с открытыми глазами тут сидит. Но я тебя очень люблю, Дима».