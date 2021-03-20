Нагиев поддержал Хрусталева: «Хорошо, что он вообще с открытыми глазами сидит»
Фото: @dmitry_khrustalev / Instagram
14 ноября сообщалось, что, по предварительным данным, у 41-летнего телеведущего диагностирован коронавирус и есть осложнения со здоровьем. Как сообщается, Дмитрий находится в больнице №40 города Сестрорецк под Санкт-Петербургом, которая занимается лечением больных коронавирусом. Сам Дмитрий прокомментировал информацию только вечером 15 ноября на своей странице в Instagram. Юморист позднее заявил, что причина возникших проблем — лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления.
В эфире «Вечернего Урганта» Дмитрий Нагиев признался, что сильно переживал за коллегу: «После всего того, что Митя пережил, хорошо, что он вообще с открытыми глазами тут сидит. Но я тебя очень люблю, Дима».
Хрусталев на комментарий Нагиева отреагировал с юмором. Сейчас телеведущий с особым трепетом относится к своему здоровью и призывает поклонников следить за своим. В одном из постов в Instagram Дмитрий писал: «В погоне за молодостью и совершенством артистам приходится переутомлять свой организм. Физические нагрузки, диеты, ненормированный график и тому подобное! Не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания».
Фото: @dmitry_khrustalev / Instagram
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