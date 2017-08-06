Надя Ручка откровенно об уходе из «Блестящих»: «Меня не смущала работа в коллективе, но было и другое»
Выйдя замуж и став мамой, бессменная участница группы «Блестящие» Надежда Ручка, покинула проект. Все прошло без скандалов и обид и стало настоящим сюрпризом для поклонников. Певица честно пыталась остаться в коллективе, которому посвятила 13 лет своей жизни, но не смогла. Сегодня звезда откровенно рассказала о причинах своего решения.
Вернувшись на сцену после родов, Надежда поняла, что разочаровалась. «Со сцены ушла на седьмом месяце, просто было уже неприлично с большим животом прыгать под веселые песни, да и костюмы по размеру не подходили. К тому времени поняла, что созрела для того, чтобы навсегда распрощаться с "Блестящими" и идти своей дорогой. Группа уже была не той, в которую я пришла: у продюсеров перестали гореть глаза, больше не рождались идеи и не снимались клипы с крутыми операторами, визажистами… Раньше был совершенно другой мир, сейчас я этого не вижу. А мне нравится, когда идет работа, когда она кипит», — призналась она в интервью «Каравану историй».
«Моя беременность стала толчком, но было и другое… Я человек, который верит в незримые вещи нематериального или эзотерического свойства. Когда начинает дуть ветер перемен, ты с этим ветром двигаешься в потоке. Сами концерты — это моя большая радость, то, чем занимаюсь с детства. Но в один прекрасный момент поняла, что не расту: три года просто стою на месте», — рассуждает артистка.
Ручка решила посвятить время семье, а после — ханяться сольным проектом. Она выразила надежду, что поклонники поддержат ее в новом начинании.
Артистка уверяет, что ей не нужна слава или большие деньги, просто ей хочется расти: «Некоторые девушки уходили от обиды на продюсеров или чтобы блистать на сцене одной без соперниц, гонорары не делить. У каждой была своя причина. Меня же не смущала работа в коллективе: нравился и репертуар, и девчонки всегда были интересные, особенно последний состав. Но хотелось как-то вырасти для сольного проекта и понять, что я могу предложить людям и самой себе».
Фото: instagram.com