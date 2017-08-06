36-летняя Надежда Ручка разочаровалась в коллегах

Выйдя замуж и став мамой, бессменная участница группы «Блестящие» Надежда Ручка, покинула проект. Все прошло без скандалов и обид и стало настоящим сюрпризом для поклонников. Певица честно пыталась остаться в коллективе, которому посвятила 13 лет своей жизни, но не смогла. Сегодня звезда откровенно рассказала о причинах своего решения.

Вернувшись на сцену после родов, Надежда поняла, что разочаровалась. «Со сцены ушла на седьмом месяце, просто было уже неприлично с большим животом прыгать под веселые песни, да и костюмы по размеру не подходили. К тому времени поняла, что созрела для того, чтобы навсегда распрощаться с "Блестящими" и идти своей дорогой. Группа уже была не той, в которую я пришла: у продюсеров перестали гореть глаза, больше не рождались идеи и не снимались клипы с крутыми операторами, визажистами… Раньше был совершенно другой мир, сейчас я этого не вижу. А мне нравится, когда идет работа, когда она кипит», — призналась она в интервью «Каравану историй».

«Моя беременность стала толчком, но было и другое… Я человек, который верит в незримые вещи нематериального или эзотерического свойства. Когда начинает дуть ветер перемен, ты с этим ветром двигаешься в потоке. Сами концерты — это моя большая радость, то, чем занимаюсь с детства. Но в один прекрасный момент поняла, что не расту: три года просто стою на месте», — рассуждает артистка.

Ручка решила посвятить время семье, а после — ханяться сольным проектом. Она выразила надежду, что поклонники поддержат ее в новом начинании.