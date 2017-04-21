Певица Надежда Ручка готовится к появлению первенца. Как стало известно, сейчас женщина находится на пятом месяце беременности. По словам Надежды, о своем интересном положении она узнала накануне Нового года. Беременность стала для артистки настоящей неожиданностью, хотя подсознательно певица чувствовала, что готова к материнству, ведь в ноябре 2016 года ее возлюбленный Денис Боярко сделал Наде предложение.

«Незадолго до того как я узнала, что стану мамой, увидела, что у нас во дворе построили торговый детский центр, где всегда куча колясок и детей я тогда подумала: "Это все неспроста". На самом деле, я думаю всему свое время. Спустя год после того, как мы начали жить, в ноябре Денис сделал мне предложение, и мы затеяли грандиозный ремонт в квартире. Думаю, все мы, женщины подсознательно чувствуем, когда готовы к материнству, тем более, когда встречаем настоящую любовь, человека с которым готова прожить всю жизнь», — рассказала Ручка порталу 7days.ru.

Фото: instagram, east news