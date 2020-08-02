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Надежда Оболенцева станет подружкой невесты на свадьбе Светланы Бондарчук

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Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

Фото: www.instagram.com/a030aa/

На днях в Сети появилась новость, что 51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за своего избранника — 46-летнего дизайнера Сергея Харченко. Но сами жених с невестой не давали официальных комментариев на эту тему.

В августе Светлана Бондарчук выйдет замуж во второй раз. Это подтвердила бизнесвумен и супруга Резо Гигинеишвили Надежда Оболенцева. Она опубликовала в Instagram фото с невестой.

«Между прочим, мы с Фанни — подружки невесты», — подписала она снимок.

«Хороши красотки», «Счастья вам, Светлана! Очень рада за вас и вашу семью! Горько!», «И невеста, и подружки счастливые и красивые!», «Девочки, вы прелесть», «Очень красивые», «Главное, чтобы все были счастливы», — прокомментировали снимок подписчики.

Светлана в 2016-м году развелась с первым и пока единственным мужем Федором Бондарчуком после 30 лет отношений. Год назад режиссер женился на актрисе Паулине Андреевой. Свадьба прошла в Санкт-Петербурге в условиях жесточайшей секретности. Роман Светланы Бондарчук и Сергея Харченко начался больше года назад, и теперь они решили узаконить свои отношения.

Фото и видео: Instagram Светланы Бондарчук

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