Надежда Оболенцева станет подружкой невесты на свадьбе Светланы Бондарчук
Фото: www.instagram.com/a030aa/
В августе Светлана Бондарчук выйдет замуж во второй раз. Это подтвердила бизнесвумен и супруга Резо Гигинеишвили Надежда Оболенцева. Она опубликовала в Instagram фото с невестой.
«Между прочим, мы с Фанни — подружки невесты», — подписала она снимок.
«Хороши красотки», «Счастья вам, Светлана! Очень рада за вас и вашу семью! Горько!», «И невеста, и подружки счастливые и красивые!», «Девочки, вы прелесть», «Очень красивые», «Главное, чтобы все были счастливы», — прокомментировали снимок подписчики.
Светлана в 2016-м году развелась с первым и пока единственным мужем Федором Бондарчуком после 30 лет отношений. Год назад режиссер женился на актрисе Паулине Андреевой. Свадьба прошла в Санкт-Петербурге в условиях жесточайшей секретности. Роман Светланы Бондарчук и Сергея Харченко начался больше года назад, и теперь они решили узаконить свои отношения.
Фото и видео: Instagram Светланы Бондарчук
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!