Надежда Оболенцева станет подружкой невесты на свадьбе Светланы Бондарчук

В августе Светлана Бондарчук выйдет замуж во второй раз. Это подтвердила бизнесвумен и супруга Резо Гигинеишвили Надежда Оболенцева. Она опубликовала в Instagram фото с невестой.

«Между прочим, мы с Фанни — подружки невесты», — подписала она снимок.