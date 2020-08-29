Надежда Бабкина объявила, что выпускает биографию: «Осталось выбрать обложку»

«Готовится к изданию книга моих воспоминаний, которая будет называться «Модная, народная…». Выход книги приурочен к моему юбилею. Текст написан, редкие архивные фотографии для иллюстраций подобраны… Осталось выбрать обложку!» — написала в своем Инстаграм Надежда.

Миссию по выбору обложки певица решила поручить своим поклонниками и предложила им на выбор три фотографии.