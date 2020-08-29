Надежда Бабкина объявила, что выпускает биографию: «Осталось выбрать обложку»
Фото: Instagram/ @ngbabkina
Народная певица и телеведущая Надежда Бабкина считает: ей есть, что рассказать о своей жизни поклонникам. Исполнительница прошла интересный творческий путь и решила написать книгу о своей истории.
«Готовится к изданию книга моих воспоминаний, которая будет называться «Модная, народная…». Выход книги приурочен к моему юбилею. Текст написан, редкие архивные фотографии для иллюстраций подобраны… Осталось выбрать обложку!» — написала в своем Инстаграм Надежда.
Миссию по выбору обложки певица решила поручить своим поклонниками и предложила им на выбор три фотографии.
Мнения подписчиков разделились. Кто-то считает, что артистка должна предстать на обложке в народном костюме, поскольку народное творчество — главный конек Надежды, кто-то, напротив, считает, что Бабкиной гораздо лучше в современном и дерзком образе.
Надежда Бабакина — певица и эксперт программы «Модный приговор». С 60-х годов выступает на сцене и исполняет преимущественно народные песни. Один раз была замужем за музыкантом Владимиром Заседателевым. От него у исполнительницы родился сын Данила. Он подарил Надежде двух внуков и одну внучку. Сейчас Бабкина нашла личное счастье. Она состоит в отношениях с артистом Евгением Горшечковым, с которым познакомилась в 2003 году.
Фото и видео: Instagram
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