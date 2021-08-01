Надежда Бабкина поделилась редким фото с подросшими внуками

Основательница ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина нечасто балует поклонников снимками своей семьи. У 71-летней певицы есть 46-летний сын Даниил, который вместе с супругой воспитывает троих внуков артистки. Это 11-летний Георгий, 7-летняя Вера и 6-летняя Марфа.

На днях Надежда Бабкина поделилась серией снимков со старшими детьми Даниила, продемонстрировав, как сильно повзрослели внуки.