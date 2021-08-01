Надежда Бабкина поделилась редким фото с подросшими внуками
Основательница ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина нечасто балует поклонников снимками своей семьи. У 71-летней певицы есть 46-летний сын Даниил, который вместе с супругой воспитывает троих внуков артистки. Это 11-летний Георгий, 7-летняя Вера и 6-летняя Марфа.
На днях Надежда Бабкина поделилась серией снимков со старшими детьми Даниила, продемонстрировав, как сильно повзрослели внуки.
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Фото: Global Look Press
На фото певица запечатлелась с Верой и Георгием в обнимку.
«В тёплых краях хорошо, а дома лучше! Дома ждут любимые внуки», — подписала снимки Надежда Георгиевна.
Как отметили подписчики, внуки, а особенно Вера, очень похожи на артистку в детстве. «Какая вы счастливая, Надежда, какие у вас красивые внуки», «Милота этих фото просто зашкаливает», «Счастливая бабушка!», «Здоровья внукам!», — прокомментировали поклонники Надежды Бабкиной ее снимки.
Ранее Надежда Бабкина поделилась кадрами уютно фотосессии на природе. Тогда ее поклонники решили, что артистка не воспользовалась фотошопом.
Фото и видео: Instagram; Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya/Global Look Press;
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