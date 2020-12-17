Надежда Бабкина блеснула в ярком образе с рубашкой и красными носками, сидя на полу в лифте

Надежда Бабкина, несмотря на возраст, продолжает радовать поклонников своими стильными образами. Иногда эксперименты почти на грани, однако у Надежды получается выглядеть действительно элегантно или интересно.

В своем новом посту певица показала очень современный образ, в котором сочетает короткие черные брюки, полосатую темно-серую жилетку, черные туфли на грубой подошве и яркую красную рубашку. Комплект отлично дополняют красные носки в тон рубашке, которые делают весь аутфит ярче и смелее.

В фотографии интересно и то, что свой образ Надежда демонстрирует, сидя на полу в лифте.

«К концу насыщенного рабочего дня в лифте едешь не стоя, а сидя!», — шутит Бабкина.

Яркий комплект оценили подписчики:

«Огооонь фото, Надежда Георгиевна. Просто лучшая», «Отличное чувство юмора», «Супер, без комплексов», «На работу, как на праздник, а с работы, как со свадьбы))», «Молодец, Надежда!!! Даже уставшая, можете нас порадовать своим задором!», «Прекрасно, всегда востребованная, можно и подвести, если по пути, лишь бы путь в нужном направлении».

Это уже не первый яркий эксперимент Бабкиной. Ранее она покорила всех стильным образом в косухе и прозрачной юбке.