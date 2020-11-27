Надежда Бабкина удивила молодежным образом в косухе и прозрачной юбке: «Модная народная»

Надежда Бабкина удивила своих подписчиков необычным молодежным образом. В своем блоге она выложила видео, в котором появилась в джинсовой косухе и прозрачной черной юбке. Образ дополнили грубые ботинки.

«Как вам мой сегодняшний образ, друзья?», — спрашивает подписчиков певица.

Подписчики не ожидали такого преображения, но были приятно удивлены, и отметили отличный вкус артистки:

«Надежда , вы умеете выглядеть на 200%!! Вкус даётся с детства!», «Куколка и как человек супер.. всегда внимательна к людям...всегда улыбка и позитив», «И я обожаю Вас, Ваш огонь, Вашу мудрость, любовь к жизни. Обожаю и преклоняюсь. Горжусь тем, что Вы есть в нашей стране», «Крутая бабуля. Хочу так выглядеть в 70 лет», «Фигня, а не мода! А если скажут голым ходить модно, тоже будете придерживаться такой моды? Думаю, все - таки прежде чем придерживаться такой " моды" надо проанализировать все. Не всем она к лицу!», «Модная народная))», «Супер образ, что ни день, то новый восторг. Вы образец для подражания. Тоже буду стараться», «Чем старше, тем моднее и молодёжнее », «Шикарная Вы, Надежда! Женщина- мечта!».