Интернет-пользователи на все лады обсуждают вчерашнее торжество в новоиспеченной семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко.

В Сети продолжается активное обсуждение венчания и пышной свадьбы футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко. Одни восхитились подвенечным нарядом счастливой невесты, а также декором зала, выступлениями звездных гостей и праздничным тортом. Другие же жестко раскритиковали все вышеописанное.

«Не свадьба, а провал года», «Гости недовольные, на украшение зала и на столы денег не хватило», «По-моему, позор и провал эта свадьба. Все как под копирку, одни и те же гости, одинаковые слова, Тарасов ведет себя как мальчишка. Мне жалко Костенко», — писали недоброжелатели в Instagram.