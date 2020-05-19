«На стиле»: Юлия Снигирь с подросшим сыном устроили домашнюю фотосессию с оригинальными аксессуарами

Юлия Снигирь не скучает дома во время самоизоляции. Ее сын Федор всегда найдет, чем развлечь маму. Недавно актриса показала фото, на котором танцевала с сыном в пижамах. Теперь Федя решил устроить маме стильную фотосессию с необычными аксессуарами.

Он нарядил Юлию в кепку и солнцезащитные очки. Действо запечатлел, судя по всему, глава семейства Евгений Цыганов (он увлекается фотографией).