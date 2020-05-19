«На стиле»: Юлия Снигирь с подросшим сыном устроили домашнюю фотосессию с оригинальными аксессуарами
Фото: Instagram
Юлия Снигирь не скучает дома во время самоизоляции. Ее сын Федор всегда найдет, чем развлечь маму. Недавно актриса показала фото, на котором танцевала с сыном в пижамах. Теперь Федя решил устроить маме стильную фотосессию с необычными аксессуарами.
Он нарядил Юлию в кепку и солнцезащитные очки. Действо запечатлел, судя по всему, глава семейства Евгений Цыганов (он увлекается фотографией).
«Мальчик просто лапочка», «Лучший мамин стилист», «Красивый сыночек красивых родителей», «Юный дизайнер», «Сногсшибательной леди очень идет красный цвет. Красотка, супер», «Крутые», «Как же это здорово! Какое это счастье!», — написали Юлии и Федору в комментариях.
Напомним, 4-летний Федор — первый общий ребенок Юлии Снигирь и Евгения Цыганова. У актера от бывшей гражданской жены — актрисы Ирины Леоновой есть еще 7 детей.
Фото и видео: Instagram
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