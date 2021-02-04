Сигарев объявил о расставании с Трояновой: «Я даже ходил к психиатру»

По словам Василия Сигарева в откровенном интервью журналисту Юрию Дудю, они никогда не были расписаны, с 1 сентября прошлого года они не живут вместе, но отношения завершились за полтора года до этого. «Она друг и кореш. Живем по отдельности с 1 сентября 2020 года. До этого еще полтора года жили вместе, но на одной территории. Насколько я понял, Троянова разлюбила меня как мужчину. Она мне сказала. Я даже ходил к психиатру. Не мог отпустить», — рассказал режиссер Юрию Дудю.

Режиссер болезненно перенес расставани — ему пришлось начинать новую жизнь: «Тебе некомфортно. Но время лечит. Пытался поговорить. Но если не устраивает что-то в человеке, лучше не продолжать». Рассказывая о счастливых событиях с Яной, Сигарев вспоминает «Кинотавр», на котором они были вместе, и секс в кинотеатре на заднем ряду. Троянова играла во всех фильмах режиссера: по словам Василия, он просто нашел свою актрису. После разрыва Яна продолжит работать с экс-избранником.