Сигарев объявил о расставании с Трояновой: «Я даже ходил к психиатру»
Фото: Starface
По словам Василия Сигарева в откровенном интервью журналисту Юрию Дудю, они никогда не были расписаны, с 1 сентября прошлого года они не живут вместе, но отношения завершились за полтора года до этого. «Она друг и кореш. Живем по отдельности с 1 сентября 2020 года. До этого еще полтора года жили вместе, но на одной территории. Насколько я понял, Троянова разлюбила меня как мужчину. Она мне сказала. Я даже ходил к психиатру. Не мог отпустить», — рассказал режиссер Юрию Дудю.
Режиссер болезненно перенес расставани — ему пришлось начинать новую жизнь: «Тебе некомфортно. Но время лечит. Пытался поговорить. Но если не устраивает что-то в человеке, лучше не продолжать». Рассказывая о счастливых событиях с Яной, Сигарев вспоминает «Кинотавр», на котором они были вместе, и секс в кинотеатре на заднем ряду. Троянова играла во всех фильмах режиссера: по словам Василия, он просто нашел свою актрису. После разрыва Яна продолжит работать с экс-избранником.
Фото: «вДудь» / YouTube.com
«Насколько я понял, Троянова меня разлюбила как мужчину, — ответил Сигарев на вопрос о расставании. — Серьезная была для меня история, я даже к психиатру ходил. Полтора года я пытался отпустить. Мы отпускать же не умеем ни фига, вцепимся как клещ в мертвых этих, ходим на эти могилы каждое воскресенье. Надо уметь это отпускать.»
К слову, недавно мы писали о Максимовой, Трояновой, Михалковой и других ярких актрис популярных русских сериалов. За последние несколько лет вышло много достойных, интересных и популярных среди зрителей сериалов российского производства. Мы выбрали несколько ярких и талантливых актрис, которые в них снялись и продолжают сниматься.
Фото и видео: Instagram
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