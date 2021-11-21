На племянника Пугачевой подали в суд за несостоявшийся концерт Примадонны

Племяннику Аллы Пугачевой придется явиться в суд. От Владислава Пугачева требуют выплатить 8 млн рублей. В такую сумму бизнесмен Игорь Гольдберг оценил салон красоты, который он продал Владиславу. Как рассказал предприниматель в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ, свой салон красоты он оценил в 8 млн рублей. При этом якобы по договору бонусом шел и концерт Примадонны, который также обошелся бы бизнесмену в 8 млн рублей. Гольдберг заявил, что его оставили и без денег, и без представления.

Владислав Пугачев с обвинения не согласен. Он заявил журналистам, что выплатил продавцу сумму и может подтвердить это документально с помощью расписки. Племянник певицы рассказал, что ради покупки предприятия продал двухкомнатную квартиру.

Разобраться с предстоящим судом Владислав намерен самостоятельно, без помощи знаменитой тети. «Зачем мне тревожить Аллу Борисовну? Все бумаги у нас, если он на что-то надеется, то ничего не получится», — прокомментировал Пугачев.

Напомним, что ранее Алла Пугачева подарила Владиславу элитное жилье в Москве.