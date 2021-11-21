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На племянника Пугачевой подали в суд за несостоявшийся концерт Примадонны

Предприниматель Игорь Гольдберг утверждает, что Владислав Пугачев обещал ему организовать концерт Аллы Пугачевой, если бизнесмен продаст ему салон красоты. Предприятие бизнесмен оценил в 8 млн рублей, как и концерт звезды российской эстрады. Но, как уверяет Гольдберг, ни денег, ни шоу не увидел, и потому решил добиться выплаты долга через суд. Владислав Пугачев в свою очередь заявляет, что оговоренную сумму выплатил.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева на концерте в Витебске

Фото: East News Russia

Племяннику Аллы Пугачевой придется явиться в суд. От Владислава Пугачева требуют выплатить 8 млн рублей. В такую сумму бизнесмен Игорь Гольдберг оценил салон красоты, который он продал Владиславу. Как рассказал предприниматель в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ, свой салон красоты он оценил в 8 млн рублей. При этом якобы по договору бонусом шел и концерт Примадонны, который также обошелся бы бизнесмену в 8 млн рублей. Гольдберг заявил, что его оставили и без денег, и без представления.

Владислав Пугачев с обвинения не согласен. Он заявил журналистам, что выплатил продавцу сумму и может подтвердить это документально с помощью расписки. Племянник певицы рассказал, что ради покупки предприятия продал двухкомнатную квартиру.

Разобраться с предстоящим судом Владислав намерен самостоятельно, без помощи знаменитой тети. «Зачем мне тревожить Аллу Борисовну? Все бумаги у нас, если он на что-то надеется, то ничего не получится», — прокомментировал Пугачев.

Напомним, что ранее Алла Пугачева подарила Владиславу элитное жилье в Москве.

Фото и видео: East News; @maxgalkinru/Instagram

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