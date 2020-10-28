Алла Пугачева подарила племяннику и внуку элитное жилье в Москве

После того, как племянник Примадонны стал инвалидом, она стала воспитывать его маленького сына Женю. Всем она говорила, что это ее приемный сын. За это время мальчик привязался к водителю народной артистки, и тот взял его в семью. Мальчик давно не видел биологических родителей, а родными читает водителя Игоря Польшикова и его супругу.

Недавно Владислав Пугачев взялся за ум, женился во второй рази теперь радуется появлению маленькой дочки.

Как стало известно «Комсомольской правде», что Алла Пугачева сделала племяннику щедрый подарок — оформила на него квартиру, а его сыну Жене подарила элитные апартаменты в новом доме. Примадонна позаботилась, чтобы к моменту, когда мальчик станет взрослым, у него было свое жилье.