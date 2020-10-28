Алла Пугачева подарила племяннику и внуку элитное жилье в Москве
Фото: Starface
В октябре 2020 года стало известно, что Алла Пугачева во второй раз стала бабушкой, правда, двоюродной. У ее родного племянника Владислава родилась дочь, которую назвали в честь знаменитой родственницы.
Владислав — сын младшего и уже покойного брата Примадонны Евгения. Мать Влада умерла в молодости и сына растил отец. Но парень вырос проблемным, связался с дурной компанией и запрещенными веществами. После он попал в клинику на реабилитацию, где познакомился с ранее судимой Викторией Фадеевой. У пары родился сын Женя. Все время Алла Пугачева помогала непутевому родственнику и поддерживала его. в том числе и финансово.
Фото: Starface
После того, как племянник Примадонны стал инвалидом, она стала воспитывать его маленького сына Женю. Всем она говорила, что это ее приемный сын. За это время мальчик привязался к водителю народной артистки, и тот взял его в семью. Мальчик давно не видел биологических родителей, а родными читает водителя Игоря Польшикова и его супругу.
Недавно Владислав Пугачев взялся за ум, женился во второй рази теперь радуется появлению маленькой дочки.
Как стало известно «Комсомольской правде», что Алла Пугачева сделала племяннику щедрый подарок — оформила на него квартиру, а его сыну Жене подарила элитные апартаменты в новом доме. Примадонна позаботилась, чтобы к моменту, когда мальчик станет взрослым, у него было свое жилье.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина, Аллы Пугачевой, кадры видео, Starface
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