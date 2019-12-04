34-летняя Катерина Шпица восхитила поклонников стройной фигурой: «Дюймовочка»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Катерины Шпицы
«В "Щедрый вторник" посетила премию "Героям быть", об итогах позже, а теперь уже пора сменить платье на пижаму, спать и восстанавливаться! И я таки уловила сегодня сочетание синевы неба и солнца. Неожиданно и не в природе», — рассказала Катерина, пожаловавшись на недомогание.
«Ты прекрасна», «Шикарная», «Восхитительная!!!!! Фигура огонь», «Дюймовочка», «Фигурка просто прелесть», «Прям статуэточка», «Ты божественно хороша!!! И это не лесть...», «Идеальная», «Катерина, Вы - лучшая», «Сногсшибательная», «Куколка», «Платье супер!!!», «Вы очень красивая», «Самая красивая) и совсем не видно, что приболела) желаю быстрого выздоровления», «Катерина выздоравливайте», — пишут в комментариях.
Фото и видео: instagram
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