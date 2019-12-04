34-летняя Катерина Шпица восхитила поклонников стройной фигурой: «Дюймовочка»

«В "Щедрый вторник" посетила премию "Героям быть", об итогах позже, а теперь уже пора сменить платье на пижаму, спать и восстанавливаться! И я таки уловила сегодня сочетание синевы неба и солнца. Неожиданно и не в природе», — рассказала Катерина, пожаловавшись на недомогание.