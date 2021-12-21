На Ксению Собчак подали в суд и требуют 100 миллионов рублей. Что произошло
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
«В своем ролике вы рассказываете про бизнесменов, которых считаете недобросовестными. Вы можете иметь свое мнение, это право дано вам Конституцией. Но вы не можете унижать по национальному признаку ваших соотечественников. В вашем ролике слово «инфоцыгане» является символом мошенничества и предпринимательской нечистоплотности. Тем самым вы оскорбляете целую этническую группу цыган», — возмутился в видео Сергей Бриз.
Предприниматель потребовал у Собчак немедленно удалить расследование с канала и выплатить ему 100 миллионов рублей компенсации морального ущерба. Деньги он обещал перевести в Культурный фонд цыган.
«Когда выпускаешь крутые фильмы, то морально всегда готов, что кто-то обидится, не поймет юмора, да и от моего имени у людей часто и без повода пригорает», — написала Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».
Собчак также отметила, что не будет обращать внимание на претензии Сергея Бриза, и уточнила, что цыгане принимали участие в выпуске по собственному желанию.
«Я женщина не гордая, повторю: термин «инфоцыгане» придумала не я, предубеждений ни к одной нации у меня нет, цыгане, которые танцевали в нашем ролике, с радостью поддержали эту идею. Резюмирую. По поводу цыган: народ с богатой историей и культурой, уважаю».
Ранее мы писали, что в своей авторской программе «Осторожно, Собчак» Ксения назвала некоторых звезд, в том числе Регину Тодоренко, Риту Дакоту и других, «инфоцыганами» за то, что те создают и продают свои курсы для духовного роста.
Ролик на данный момент набрал уже более 4,5 миллиона просмотров.
Фото: GlobalLookPress