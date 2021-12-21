На Ксению Собчак подали в суд и требуют 100 миллионов рублей. Что произошло

Собчак также отметила, что не будет обращать внимание на претензии Сергея Бриза, и уточнила, что цыгане принимали участие в выпуске по собственному желанию.

«Я женщина не гордая, повторю: термин «инфоцыгане» придумала не я, предубеждений ни к одной нации у меня нет, цыгане, которые танцевали в нашем ролике, с радостью поддержали эту идею. Резюмирую. По поводу цыган: народ с богатой историей и культурой, уважаю».

Ранее мы писали, что в своей авторской программе «Осторожно, Собчак» Ксения назвала некоторых звезд, в том числе Регину Тодоренко, Риту Дакоту и других, «инфоцыганами» за то, что те создают и продают свои курсы для духовного роста.

Ролик на данный момент набрал уже более 4,5 миллиона просмотров.