«Продают воздух»: Ксения Собчак назвала Тодоренко и других звезд инфоцыганами

Так, Ксения Собчак в спецвыпуске своей авторской программы «Осторожно, Собчак» создала некий выпуск-разоблачение так называемых инфоцыган. К такой категории людей журналистка относит всех звезд, которые занимаются продажей курсов, не являясь экспертами. По ее словам, сейчас каждый блогер, у которого есть хоть какая-то аудитория, учит жизни за деньги.

«Я понимаю, когда твердый эксперт упаковывает и продаёт эту свою экспертность. Например, Илон Маск. Эксперт? Экспертнее некуда! Его бизнес-марафон я бы купила. Но у Маска нет инфопродукта. Зато есть у Регины Тодоренко, которая учит мечтать. У Надин Серовски, которая обещает прокачать женственность, а заодно и заработать пару сотен тысяч. А обладатель красного гелика Гусейн Гасанов вообще обещает поделиться «мышлением миллионера», которое сделает нас богатыми за пару недель», — написала Ксения под соответствующим постом в своем Instagram-аккаунте.