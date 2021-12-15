«Продают воздух»: Ксения Собчак назвала Тодоренко и других звезд инфоцыганами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Так, Ксения Собчак в спецвыпуске своей авторской программы «Осторожно, Собчак» создала некий выпуск-разоблачение так называемых инфоцыган. К такой категории людей журналистка относит всех звезд, которые занимаются продажей курсов, не являясь экспертами. По ее словам, сейчас каждый блогер, у которого есть хоть какая-то аудитория, учит жизни за деньги.
«Я понимаю, когда твердый эксперт упаковывает и продаёт эту свою экспертность. Например, Илон Маск. Эксперт? Экспертнее некуда! Его бизнес-марафон я бы купила. Но у Маска нет инфопродукта. Зато есть у Регины Тодоренко, которая учит мечтать. У Надин Серовски, которая обещает прокачать женственность, а заодно и заработать пару сотен тысяч. А обладатель красного гелика Гусейн Гасанов вообще обещает поделиться «мышлением миллионера», которое сделает нас богатыми за пару недель», — написала Ксения под соответствующим постом в своем Instagram-аккаунте.
Все блогеры действуют по одной и той же схеме и создают ажиотаж якобы заканчивающимися местами на «трансфер» к успеху. Как сообщила Собчак, есть ощущение, что они пытаются нас нагреть, а не «прогреть», продавая очередной «говномарафон». Причем из-за таких людей сложно заметить разницу между качественным онлайн-образованием и инфоцыганством.
Под раздачу попали не только Тодоренко и Серовски, в продаже «воздуха» также заметили Гусейна Гасанова, Валерию Чекалину, Елену Блиновскую, Викторию Боню, Риту Дакоту, Оксану Самойлову, Сашу Спилберг и других.
Фото: Instagram billieeilish