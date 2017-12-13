44-летняя певица Наташа Королева перевоплотилась в Тимати.

«Вот чего точно я от себя не ожидала, так это перевоплотиться в Тимати, но на эту авантюру меня подбил муж!!! Кто хочет получить массу позитивных эмоций включайте завтра 16 декабря Первый Канал "Короли Фанеры" в 23:35», — написала она под забавным видео.