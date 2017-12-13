«На эту авантюру меня подбил муж»: Наташа Королева стала мужчиной
44-летняя певица Наташа Королева перевоплотилась в Тимати.
«Вот чего точно я от себя не ожидала, так это перевоплотиться в Тимати, но на эту авантюру меня подбил муж!!! Кто хочет получить массу позитивных эмоций включайте завтра 16 декабря Первый Канал "Короли Фанеры" в 23:35», — написала она под забавным видео.
«Ваууууу», «Суперррр!!!», «Во всех нарядах хороша», «О, боже, какой мужчина!!!)))))», «Киркоров получился», «Блин. Думала Киркоров прикалывается», «На маленького Киркорова похожа», «Смесь Киркорова и стаса Михайлова», — обсуждают подписчики.
Фото: instagram