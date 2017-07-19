Громкая музыка и неоновые очки: Наташа Королева и Тарзан устроили жаркие танцы на Ибице
Накануне супруги Наташа Королева и Сергей Глушко сообщили поклонникам, что уехали отдыхать в Испанию на остров Ибица, где кипит ночная жизнь, а клубы можно смело назвать главной его достопримечательностью. Вот и звездная чета решила влиться в местный образ жизни и по-настоящему зажечь под громкую музыку.
Своими эмоциями Королева и Тарзан поделись в Instagram, опубликовав фото и видео.
«Ибица — это особый мир, этот мир очень жизнерадостный, заряжающий своей неповторимой атмосферой», — подписала снимки певица.
«Интеллектуально отдыхаем», — сообщил под видео Глушко.
«Красивая семейная пара!! На стиле зайки!», «Да вы Наталья сами кого хотите зарядите! У вас энергии через край! Молодец!», «Крутяшные !Любуюсь!Спасибо за утренний позитив», «Супер дьявольская парочка», «Как всегда вызываете восторг и позитив», — написали фанаты зведного семейства.
Фото: instagram