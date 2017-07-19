Звездная чета зажгла на испанском острове

Накануне супруги Наташа Королева и Сергей Глушко сообщили поклонникам, что уехали отдыхать в Испанию на остров Ибица, где кипит ночная жизнь, а клубы можно смело назвать главной его достопримечательностью. Вот и звездная чета решила влиться в местный образ жизни и по-настоящему зажечь под громкую музыку.

Своими эмоциями Королева и Тарзан поделись в Instagram, опубликовав фото и видео.