На Елену Блиновскую подали в суд и требуют 2 миллиона рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @elena_blinovskaya
О том, что Елена Блиновская отказалась оплачивать покупку часов стоимостью в 2 миллиона рублей, сообщил телеграм-канал Mash. Продавец по имени Алексей рассказал, что продал Елене дизайнерские часы швейцарского производства Royal Oak Offshore бренда Audemars Piguet. По его словам, блогерша не доплатила ему всю сумму. Он получил от Блиновской только 100 тысяч рублей, которые она перевела ему в качестве залога.
Обманутый продавец подал на инстаграм-знаменитость в суд. Он намерен с помощью закона получить оставшиеся 1 835 000 рублей.
Сама Блиновская и ее официальные представители пока никак не комментируют случившееся. Согласно одной из версий, девушка планировала подарить данные часы своему мужу Алексею Блиновскому. Кстати, по словам Елены в интервью Собчак, именно муж занимается финансами инстадивы, и, возможно, ветреная блогерша просто забыла, что не оплатила дорогостоящую покупку.
Ранее мы писали, как Блиновская пыталась оправдаться за провал на интервью у Собчак. «Марафонщица» вела себя вызывающе и игнорировала вопросы ведущей, а также порывалась плюнуть Ксении в лицо. После скандала, вызванного публикацией интервью, Елена заявила, что больше не хочет заниматься «марафонами желаний».
Фото: Instagram