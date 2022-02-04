На Елену Блиновскую подали в суд и требуют 2 миллиона рублей

Обманутый продавец подал на инстаграм-знаменитость в суд. Он намерен с помощью закона получить оставшиеся 1 835 000 рублей.

Сама Блиновская и ее официальные представители пока никак не комментируют случившееся. Согласно одной из версий, девушка планировала подарить данные часы своему мужу Алексею Блиновскому. Кстати, по словам Елены в интервью Собчак, именно муж занимается финансами инстадивы, и, возможно, ветреная блогерша просто забыла, что не оплатила дорогостоящую покупку.

Ранее мы писали, как Блиновская пыталась оправдаться за провал на интервью у Собчак. «Марафонщица» вела себя вызывающе и игнорировала вопросы ведущей, а также порывалась плюнуть Ксении в лицо. После скандала, вызванного публикацией интервью, Елена заявила, что больше не хочет заниматься «марафонами желаний».