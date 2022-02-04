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На Елену Блиновскую подали в суд и требуют 2 миллиона рублей

Блогер и создательница «Марафона желаний» вновь оказалась в центре скандала. Миллионерша, которая закатила на свой день рождения яркую вечеринку за несколько сотен миллионов, забыла оплатить подарок мужу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Блогер и создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская

Фото: Instagram @elena_blinovskaya

О том, что Елена Блиновская отказалась оплачивать покупку часов стоимостью в 2 миллиона рублей, сообщил телеграм-канал Mash. Продавец по имени Алексей рассказал, что продал Елене дизайнерские часы швейцарского производства Royal Oak Offshore бренда Audemars Piguet. По его словам, блогерша не доплатила ему всю сумму. Он получил от Блиновской только 100 тысяч рублей, которые она перевела ему в качестве залога.

Обманутый продавец подал на инстаграм-знаменитость в суд. Он намерен с помощью закона получить оставшиеся 1 835 000 рублей.

Сама Блиновская и ее официальные представители пока никак не комментируют случившееся. Согласно одной из версий, девушка планировала подарить данные часы своему мужу Алексею Блиновскому. Кстати, по словам Елены в интервью Собчак, именно муж занимается финансами инстадивы, и, возможно, ветреная блогерша просто забыла, что не оплатила дорогостоящую покупку.

Ранее мы писали, как Блиновская пыталась оправдаться за провал на интервью у Собчак. «Марафонщица» вела себя вызывающе и игнорировала вопросы ведущей, а также порывалась плюнуть Ксении в лицо. После скандала, вызванного публикацией интервью, Елена заявила, что больше не хочет заниматься «марафонами желаний».

Фото: Instagram

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