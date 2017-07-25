Что случилось с МакSим: фанаты шокированы новыми фотографиями певицы
Сегодня в блоге певицы МакSим появились фотографии, на которых фанаты с трудом смогли узнать свою любимицу. «Маникюр выдает», — пошутила звезда.
Подробнее рассмотреть детали нового образа певицы можно в коротком видеоролике «не для слабонервных»:
Все это — кадры со съемок ее нового клипа «На двоих».
«По сценарию я и главный актер Алексей Расчетов играем семь образов, среди которых есть и совсем неожиданные для меня, к примеру, в одной из сцен нам пришлось переодеться в настоящих бродяг, которые бредут по железнодорожным путям и дерутся какими-то невероятно огромными мешками. Над образом трудился настоящий киношный гример», — рассказала звезда.
Делегация из бездомного сообщества😂😂🔥🤸🏽♂💥
Публикация от Марина Максимова (@maksimartist)
«Не обошлось и без забавных эпизодов. По завершении этой сцены мы с Алексеем присели прямо на дороге отдохнуть и перекусить, а съемочная группа решила сфотографировать нас на память на мобильные телефоны. Мимо проходила женщина, которая заступилась за нас, и начала ругаться на нашу команду за то, что те издеваются над бездомными. Пришлось долго объяснять женщине, что это съемочный процесс и все в порядке», — смеется она.
Съемки проходили в скалах, подмосковной деревушке, на железнодорожной станции, в библиотеке и метро — и все это удалось успеть за один день. Результат можно будет увидеть в первой половине августа.
Фото: instagram.com, архивы пресс-служб