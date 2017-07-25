МакSим преобразилась до неузнаваемости ради съемок нового клипа

«По сценарию я и главный актер Алексей Расчетов играем семь образов, среди которых есть и совсем неожиданные для меня, к примеру, в одной из сцен нам пришлось переодеться в настоящих бродяг, которые бредут по железнодорожным путям и дерутся какими-то невероятно огромными мешками. Над образом трудился настоящий киношный гример», — рассказала звезда.

«Не обошлось и без забавных эпизодов. По завершении этой сцены мы с Алексеем присели прямо на дороге отдохнуть и перекусить, а съемочная группа решила сфотографировать нас на память на мобильные телефоны. Мимо проходила женщина, которая заступилась за нас, и начала ругаться на нашу команду за то, что те издеваются над бездомными. Пришлось долго объяснять женщине, что это съемочный процесс и все в порядке», — смеется она.

Съемки проходили в скалах, подмосковной деревушке, на железнодорожной станции, в библиотеке и метро — и все это удалось успеть за один день. Результат можно будет увидеть в первой половине августа.

Фото: instagram.com, архивы пресс-служб