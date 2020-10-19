Муж Ксении Бородиной показал семейное фото с ее дочками и своим сыном от прыдущего брака
Фото: Скриншот YouTube «Алена, блин»
Муж Ксении Бородиной, московский бизнесмен Курбан Омаров выложил теплую семейную фотографию с женой и детьми. На фото старшая дочка Ксении Мария от первого брака, общая с Омаровым дочь Теона и сын бизнесмена от одного из ранних браков. Всех детей они воспитывают вместе.
Девочки показали стильный фэмили-лук и появились в одинаковых цветастых платьях.
Семейную фотографию оценили подписчики Омарова:
«Ой, даже говорить не стану, очень красивая семья у вас», «Тея явно не хотела фотографироваться », «На этой фотке самый Красивый Омар», «Молодцы! Приятно смотреть на вас! Классная семья!», «Симпатичные у девочек платья».
Ранее Курбан Омаров дал большое интервью, в котором рассказал о своей жизни до брака с Ксенией. Несмотря на то, что у него было несколько жен и много возлюбленных, он заявил, что всегда недооценивал ценность семьи, и понял это только в браке с Бородиной. Раньше бизнесмен полагался только на свои деньги, и считал, что уют можно купить, попросту пригласив домработницу и повара.
Сама Ксения, комментируя интервью своего супруга, заявила, что прослезилась.
Фото и видео: Instagram Курбана Омарова, скриншот YouTube
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