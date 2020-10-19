Муж Ксении Бородиной показал семейное фото с ее дочками и своим сыном от прыдущего брака

Семейную фотографию оценили подписчики Омарова:

«Ой, даже говорить не стану, очень красивая семья у вас», «Тея явно не хотела фотографироваться », «На этой фотке самый Красивый Омар», «Молодцы! Приятно смотреть на вас! Классная семья!», «Симпатичные у девочек платья».

Ранее Курбан Омаров дал большое интервью, в котором рассказал о своей жизни до брака с Ксенией. Несмотря на то, что у него было несколько жен и много возлюбленных, он заявил, что всегда недооценивал ценность семьи, и понял это только в браке с Бородиной. Раньше бизнесмен полагался только на свои деньги, и считал, что уют можно купить, попросту пригласив домработницу и повара.

Сама Ксения, комментируя интервью своего супруга, заявила, что прослезилась.