Наталья Краско не планирует рожать детей в ближайшее время, несмотря на желание мужа.

Сегодня в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле» 87-летний актер Иван Краско встретился с предполагаемым любовником своей 27-летней жены — музыкантом Александром Лавретро. Накануне молодой мужчина рассказал о том, как начинался его роман с Натальей Краско и опубликовал их личную переписку .

Молодой мужчина на детекторе лжи сообщил, что у него роман с актрисой, что он влюблен в нее и считает, что она не любит мужа. «Он парень вообще симпатичный», — призналась девушка, но факт поцелуев отрицала. Детектор лжи подтвердил факт их флирта, но с оговоркой: дальше поцелуев в щечку у пары дело не зашло.

Немолодой супруг актрисы появился в зале чтобы расставить все точки над «i». Он рассказал о своих ожиданиях на ближайший год: «Главное нам обустроиться, и после будут другие планы, связанные с демографией. <...> Зачем нам специально обсуждать? Мы решили и все», — заявил он.

Однако когда Наталья заявила, что не планирует иметь детей в ближайшее время, пожилой мужчина слегка изменился в лице.

Ранее молодая супруга актера признавалась, что она недовольна бытовыми условиями и нестабильными заработками, поэтому вопрос материнства она решила отложить на второй план.

Фото: instagram, кадры из передачи