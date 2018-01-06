В Сети появилось интервью «любовника» Натальи Краско.

Отношения 87-летнего актера Ивана Краско и 27-летней Натальи Краско не раз вызывали пересуды. Противники подобных союзов не верят в искренность чувств. Сегодня у хейтеров появился новый повод для обсуждения.

В Instagram появилось видео, в котором «молодой любовник» начинающей актрисы рассказывает о том, что директор легендарного Краско избил его на съемках передачи. В свою очередь, Александр (так зовут участника скандального ролика) готов отстаивать свою позицию: «Я свои чувства никуда деть не могу, но и она их никуда деть не может», — говорит импозантный мужчина в видеоролике канала Super.

В этом же видеоролике была опубликована личная переписка «влюбленных».