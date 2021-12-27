Полина Гагарина после громкого развода купила себе дом мечты

Около года Полина Гагарина находилась в стрессовом состоянии из-за бракоразводного процесса с экс-супругом — фотографом Дмитрием Исхаковым, однако в начале этого месяца он отозвал иск, и теперь они оба могут «выдохнуть» и продолжать спокойную и счастливую семейную жизнь вдали друг от друга.

И вот теперь Полина смогла действительно важными вещами, и приобрести себе новое жилье побольше. «Мы переехали! В дом мечты!» — поделилась радостной новостью она. Туда она переселилась вместе со своими детьми от двух разных браков: сыном Андреем — от актера Петра Кислова и дочерью Мией — от Дмитрия Исхакова.

Теперь ей предстоит предпринять меры по тому, как подготовить Мию к тому, что у нее теперь будет собственная комната аж через одну от комнаты мамы. «У Миюши здесь своя комната и она будет спать от меня через одну комнату, комнату брата! Так что начнём проворачивать сегодня операцию «уговаривания!» Я надеюсь, что всё пройдет гладко и мы быстро договоримся», — поделилась мыслями исполнительница хита «Драмы больше нет».

Поклонники и коллеги принялись поздравлять Гагрину с новосельем и желать ей удачи в решении проблемы с «переселением» дочки.