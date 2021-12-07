Суда не будет: Исхаков отозвал иск к Гагариной о правилах общения с дочерью

Полина Гагарина не запрещала экс-супругу видеться с дочерью Мией. Но Дмитрия категорически не устраивало, что его ребенок проводит время с новым мужчиной Полины. К тому же фотограф жаловался, что ему приходится постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть единственного ребенка.

И в один из моментов Исхаков психанул и подал иск в суд, чтобы разрешить споры о правилах встреч с Мией.

Теперь же стало известно, что все разногласия Исхаков и Гагарина решили тихо-мирно и фотограф отозвал иск. «Производство по делу прекращено. Условия соглашения устраивают обе стороны и, самое главное, учитывают интересы ребенка», — цитирует «СтарХит» адвоката певицы Филиппа Рябченко.

Кстати, в одном из пунктов Дмитрий Исхаков требовал разрешить ему свободный доступ в дом бывшей жены, пока та находится на гастролях. Его возмущал факт того, что, пока мать уезжает, Мию воспитывают няни. Но эти требования оставили без удовлетворения.