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Идеальное свидание и деньги вместо любви: кто из кандидатов в женихи потряс Ольгу Бузову

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ольги Бузовой

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В эфир вышел шестой выпуск скандального шоу «Замуж за Бузову».

Неделю назад пятая серия шоу «Замуж за Бузову» шокировала мужским выяснением отношений — участники рассказали Ольге все, что знают о нечистоплотности Валентина Коробкова, а после он решил на кулаках разобраться со своими «обидчиками». Телезрители так и не узнали, чем закончился эпизод и кто покинул проект. В начале нового выпуска Ольга отметила, что после последнего разговора с Валей приняла решение оставить его для дальнейшего участия, однако Коробков сделал свой выбор сам — и покинул съемочную площадку.

События шестой серии развиваются на юге Италии — в регионе Апулия. Сестра Ольги Аня, подруги Яна и Ольга специально прилетели в столицу региона Бари, чтобы помочь Бузовой решить, с кем идти на новое свидание. «Я шла за счастьем, а реву как дура», — прокомментировала телеведущая события прошедших недель.

«Группа поддержки» не смогла прийти к единому знаменателю, поэтому Ольге пришлось самой делать сложный выбор. Во время встречи с участниками поющая телеведущая вспылила из-за того, что Денис назвал ее подругу Ольгу красивой. Как подчеркнула Бузова, ее мужчина никогда не будет делать комплименты другим женщинам. Поэтому право на очередное свидание получил Сергей Зеленский.

Сергей приготовил для Ольги морскую прогулку на моторной лодке в Поцелуевский грот. Внештатная ситуация во время романтического путешествия лишь сблизила телеведущую и ее сегодняшнего избранника. На ужине в рыбацком ресторанчике на берегу Адриатического моря Ольга и Сергей представили свою возможную будущую семейную жизнь и даже придумали имена своим возможным будущим детям. По словам Бузовой, это был идеальный день и идеальное свидание, такое, о котором она прежде мечтала.

В шестой серии проекта один из участников имел возможность отказаться от дальнейшего участия за два миллиона рублей. Долларовый миллионер Евгений Назаров поддался этому соблазну, чем очень сильно задел поющую телеведущую. Экс-участник шоу отметил, что его чувства не совпадают с чувствами Ольги, поэтому он принял такое непростое для себя решение, а деньги отправит в один из своих благотворительных проектов. Тем не менее, такой выбор Назарова довел Бузову до очередной истерики.

Фото: кадры из программы

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