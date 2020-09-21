«Мы доверчивые женщины»: Поклонская рассказала о разводе и раздосадовала экс-супруга
Фото: Пресс-служба
«Я ему желаю огромного счастья, благополучия, здоровья, благоразумия — всего хорошего. Я очень счастлива, что наконец-таки этот развод состоялся. Не прошло и года, как он состоялся. Видите, какие мы доверчивые женщины. Попадаем на уроки! Что касается моей истории с Соловьевым, это, наверно, не та история, про которую нужно говорить. Я очень рада и очень довольна, что все это прошло. Я себя не чувствовала обманутой. Я себя чувствую прекрасно. Если мы будем говорить обо всех этих прошлых моментах, то вы, Ксения, рискуете не быть в списке приглашенных на мою новую свадьбу», — рассказала Наталья Поклонская в интервью Ксении Собчак.
Экс-супругу Натальи, депутату Ивану Соловьеву ее слова явно не очень понравились. «Хотите, чтобы Наталья выглядела обманутой — пожалуйста. Злоупотребление доверием и уловки — пожалуйста. Теперь можно еще пару лет лет порассуждать, что это были за уловки, а также как и почему "доверчивый" экс-прокурор целого полуострова на них попалась... Но не все так просто и однозначно. Бывает так, что люди просто оказываются не готовы к построению нормальной семьи, не готовы поступиться своими принципами и установками», — цитирует его «МК».
Напомним, в прошлом году экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская рассталась с мужем всего через год после свадьбы. Об этом агентству РИА «Новости» рассказал супруг Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.
Фото: Instagram
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