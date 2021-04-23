Волкова, Безрукова и другие звезды в дерзких смокингах на ММКФ-2021
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ирина Безрукова сделала ставку на удлиненный смокинг с шелковыми вставками, а обрамлением образа стали украшения российского бренда Jemae. Кстати, мы подсчитали, сколько обошелся актрисе ювелирный гардероб на вечер: серьги с опалами, бриллиантами и рубинами — 895 000 рублей, два акцентных кольца с опалами и чароитом — 851 000 рублей. Екатерина Волкова интригующе расстегнула кипенно-белую рубашку, демонстрируя сразу два колье Chaumet, замиксованных в один ансамбль.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ян Гэ вышла на красную дорожку в total look от Gucci: брючная двойка цвета изумруда с узнаваемым принтом-монограммой и леопардовые босоножки на платформе в духе восьмидесятых. Детали образа — от Bvlgari: серьги из розового золота и золотистый клатч из змеиной кожи.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анна Банщикова сделала ставку на классику и не прогадала: безупречно скроенный костюм в паре с бланковой рубашкой никогда не проигрывает. А Евгения Щербакова перешла на светлую сторону, зарифмовав брюки нежного лавандового оттенка с блейзером цвета мела.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion
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