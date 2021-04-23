Волкова, Безрукова и другие звезды в дерзких смокингах на ММКФ-2021

Ирина Безрукова сделала ставку на удлиненный смокинг с шелковыми вставками, а обрамлением образа стали украшения российского бренда Jemae. Кстати, мы подсчитали, сколько обошелся актрисе ювелирный гардероб на вечер: серьги с опалами, бриллиантами и рубинами — 895 000 рублей, два акцентных кольца с опалами и чароитом — 851 000 рублей. Екатерина Волкова интригующе расстегнула кипенно-белую рубашку, демонстрируя сразу два колье Chaumet, замиксованных в один ансамбль.