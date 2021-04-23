Савельева и Сафронов и другие яркие пары на красной дорожке ММКФ-2021
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На открытии фестиваля появилось много ярких звезд отечественной эстрады — некоторые из них пришли парами.
Мы собрали самые яркие звездные пары, которые покорили своими нарядами и гармоничностью.
Ксения Алферова появилась со своим супругом Егором Бероевым. Для открытия актриса выбрала элегантное белое платье с перьями по фигуре и черно-белые лодочки. Стилисты подобрали для Ксении изящную прическу, уложив волосы волной.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Кирилл Сафонов и Саша Савельева сразу привлекли внимание гостей на красной дорожке. Певица выбрала шикарное кружевное платье-футляр с открытыми плечами и элегантные лодочки нюдового оттенка. Актер появился в строгом костюме.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Филипп Киркоров пришел на открытие с Натальей Гордиенко, которую он продвигает на «Евровидении». Певица выбрала закрытое черное платье в пол с дерзким разрезом от бедра и черные босоножки. Сам Киркоров не уступил даме и появился в темно-синем пиджаке, черных брюках необычного кроя и дерзких ботинках, которые сразу привлекли внимание зрителей.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Вячеслав Манучаров и Наталья Лемешева вместе пришли на ММКФ. Актер выбрал бархатный черный пиджак с «бабочкой». Лемешева появилась в блестящем брючном костюме и с мини-клатчем в руках, и с собранными завитыми волосами. Акцентом образа стала яркая красная помада, которая очень освежила ее.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Владимир Яглыч появился на красной дорожке вместе с Антониной Паперной. Артистка пришла на открытие в стильном брючном костюме с широкими рукавами-воланами и с миниатюрным белым клатчем. Стилисты уложили ей волосы легкими волнами.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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