Савельева и Сафронов и другие яркие пары на красной дорожке ММКФ-2021

Филипп Киркоров пришел на открытие с Натальей Гордиенко, которую он продвигает на «Евровидении». Певица выбрала закрытое черное платье в пол с дерзким разрезом от бедра и черные босоножки. Сам Киркоров не уступил даме и появился в темно-синем пиджаке, черных брюках необычного кроя и дерзких ботинках, которые сразу привлекли внимание зрителей.