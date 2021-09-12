Муж вовремя вывел из зала: Пугачева чуть не потеряла сознание на похоронах Краснова
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Фото: East News Russia
Алла Пугачева крайне тяжело перенесла церемонию прощания со сценографом Борисом Красновым. Он долгое время был ее близким другом и занимался постановкой многих шоу Примадонны. Как сообщили в программе «Ты не поверишь!» телеканала НТВ, 72-летняя певица, занявшая место в первом ряду у открытого гроба, едва не потеряла сознание. В итоге сопровождавший ее супруг Максим Галкин решил вывести скорбящую артистку из зала.
«Уже с годами сформировался такой круг близких друзей, что они уже члены семьи», — начала разговор с репортерами Алла Борисовна, но из-за эмоций не смогла его продолжить. С художником певицу связывала многолетняя дружба. В одном из последних интервью Краснов рассказывал о случае, когда он и Пугачева проиграли в казино солидную сумму. Также он признавался, что именно Примадонна помогла ему восстановиться после первого инсульта.
Борис Краснов скончался на 61-м году жизни из-за последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. За некоторое время до этого он перенес второй инсульт, его организм был ослаблен и не смог справиться с ковидом.
Фото и видео: @maxgalkinru/Instagram; East News