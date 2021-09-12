Муж вовремя вывел из зала: Пугачева чуть не потеряла сознание на похоронах Краснова

«Уже с годами сформировался такой круг близких друзей, что они уже члены семьи», — начала разговор с репортерами Алла Борисовна, но из-за эмоций не смогла его продолжить. С художником певицу связывала многолетняя дружба. В одном из последних интервью Краснов рассказывал о случае, когда он и Пугачева проиграли в казино солидную сумму. Также он признавался, что именно Примадонна помогла ему восстановиться после первого инсульта.

Борис Краснов скончался на 61-м году жизни из-за последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. За некоторое время до этого он перенес второй инсульт, его организм был ослаблен и не смог справиться с ковидом.