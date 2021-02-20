Муж Скарлетт Йоханссон рассказал о ее безупречном вкусе

«Я счастлив, что могу положиться на того, у кого есть гораздо лучший вкус и знание вещей. Это то, что я узнал в целом в своей жизни. Я никогда не думал: «О, я должен носить эту рубашку». Мало в этом разбираюсь, поэтому всегда предпочитаю, чтобы кто-нибудь сказал мне об этом», - признался он. 38-летний комик объяснил, что думал о том, на ком женится, а не а том, как пройдет свадьба. «Я представлял себе партнера своей мечты, а не свадьбу», - поделился он.

Нынешний брак - это уже третья попытка построить личную жизнь у звезды марвеловских фильмов про супергероев. Первым мужем Йоханссон был актер Райан Рейнольдс. Их брак длился чуть больше двух лет и закончился в декабре 2010-го. Тогда знаменитости рассказали, что они почти не виделись, так как оба много работали. Это и привело к краху семьи.

Второй раз Скарлетт Йоханссон вышла замуж за журналиста Ромена Дориака, в октябре 2014-го, через два года после начала отношений. А за месяц до свадьбы у них родилась дочь Роуз. Этот брак актрисы завершился через два года после свадьбы.

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