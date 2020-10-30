Попытка номер три: 35-летняя Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж за комика

Скарлетт Йоханссон в третий раз вышла замуж и тайно — за комика и сценариста популярного ТВ-шоу Колина Джоста. Церемония прошла в узком кругу, среди семьи и самых близких друзей. На церемонии, по сообщениям зарубежных таблоидов, соблюдались все меры предосторожности в условиях пандемии.

Роман 35-летней Скарлетт и 38-летнего Колина длится без малого два года. О своей помолвке они сообщили в 2019-м и теперь узаконили отношения.

Нынешний брак — это уже третья попытка построить личную жизнь у звезды марвеловских фильмов про супергероев. Скарлетт всегда приписывали множество романов, в том числе с коллегами Джошем Хартнетом, Джаредом Лето, Бенисио дель Торо и многими другими. Актриса не любит рассказывать про личную жизнь, но однажды отметила, что со многими, с кем ее сводила пресса, она даже не знакома.

Напомним, первым мужем Йоханссон был актер Райан Рейнольдс. Их брак длился чуть больше двух лет и закончился в декабре 2010-го. Тогда знаменитости рассказали, что они почти не виделись, так как оба много работали. Это и привело к краху семьи.

Второй раз Скарлетт Йоханссон вышла замуж за журналиста Ромена Дориака, в октябре 2014-го, через два года после начала отношений. А за месяц до свадьбы у них родилась дочь Роуз. Этот брак актрисы завершился через два года после свадьбы.