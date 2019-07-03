«Муж позволяет?» В Сети обсуждают новое фото Саши Савельевой в белье

Экс-солистка группы «Фабрика» - 35-летняя Саша Савельева стала мамой меньше трех месяцев назад. И артистка не устает радовать поклонников своим цветущим внешним видом – идеальной фигурой и счастливыми глазами.

Саша в очередной раз опубликовала в Instagram фото, на котором показала, как быстро пришла в форму после рождения первенца Леона. На снимке Саша позирует в нижнем белье и теплом кардигане.