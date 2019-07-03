«Муж позволяет?» В Сети обсуждают новое фото Саши Савельевой в белье

Экс-солистка группы «Фабрика» - 35-летняя Саша Савельева стала мамой меньше трех месяцев назад. И артистка не устает радовать поклонников своим цветущим внешним видом – идеальной фигурой и счастливыми глазами.
Саша в очередной раз опубликовала в Instagram фото, на котором показала, как быстро пришла в форму после рождения первенца Леона. На снимке Саша позирует в нижнем белье и теплом кардигане.
Фото: Instagram
Под снимком фолловеры оставили множество комментариев – положительных и критикующих.
«Саша стала часто декольте оголять,вот она,магия ГВ»,
«Как тебе не надоело- себя показать?? Серая мышь!!!»,
«Вау! Боже,как красиво ! И женщина и ее одежды!»,
«Саша красотка!»
«Муж позволяет?», - спросили подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Напомним, в начале июня Саша Савельева объявила, что уходит из «Фабрики», чтобы полностью посвятить себя сыну. До рождения Леона Савельева и Кирилл Сафонов прожили в браке 9 лет.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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