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«Муж позволяет?» В Сети обсуждают новое фото Саши Савельевой в белье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Саша Савельева

Фото: Instagram
Певица в очередной показала идеальную фигуру.

Экс-солистка группы «Фабрика» - 35-летняя Саша Савельева стала мамой меньше трех месяцев назад. И артистка не устает радовать поклонников своим цветущим внешним видом – идеальной фигурой и счастливыми глазами.

Саша в очередной раз опубликовала в Instagram фото, на котором показала, как быстро пришла в форму после рождения первенца Леона. На снимке Саша позирует в нижнем белье и теплом кардигане.

Саша позирует в белье

Фото: Instagram

Под снимком фолловеры оставили множество комментариев – положительных и критикующих.

«Саша стала часто декольте оголять,вот она,магия ГВ»,

«Как тебе не надоело- себя показать?? Серая мышь!!!»,

«Вау! Боже,как красиво ! И женщина и ее одежды!»,

«Саша красотка!»

«Муж позволяет?», - спросили подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Напомним, в начале июня Саша Савельева объявила, что уходит из «Фабрики», чтобы полностью посвятить себя сыну. До рождения Леона Савельева и Кирилл Сафонов прожили в браке 9 лет.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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