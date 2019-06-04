35-летняя Саша Савельева ушла из группы «Фабрика»

О беременности Саши Савельевой впервые заговорили когда они с коллегами вышли на сцену в неудобных шуршащих брюках, отвлекающих внимание от округлившихся форм солистки. Несмотря на то, что певица всячески пыталась скрыть свое «интересное положение», слухи не прекращались вплоть до ее родов, которые, по некоторым данным, были тяжелыми.

Passion.ru поздравляет певицу с новым этапом в ее жизни!