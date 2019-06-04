logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

35-летняя Саша Савельева ушла из группы «Фабрика»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Саша Савельева

Фото: Instagram Саши Савельевой
Саша Савельева решила посвятить себя материнству и сольной карьере.

«Друзья, это было не-ре-аль-но круто!!! Вчера была на вечеринке по случаю дня рождения своей близкой подруги, и меня ждал огромный сюрприз - выступление моих любимых девочек @irina_toneva @sasha_popovaa @antonina_official Непередаваемое ощущение смотреть их выступление из "зала", теплое, щемяще приятное... Мы за эти годы сблизились еще больше, между нами нет недосказанностей, мы научились слушать и слышать друг друга. Мы изучили каждую интонацию и каждый взгляд, так, что можем общаться без слов. Перед глазами пронеслись все эти долгие и одновременно быстрые 16 лет. 16 лет! Так много всего произошло за это время.. во мне такое огромное чувство благодарности любимому продюсеру и автору гениальных песен Игорю Матвиенко — нашему второму папе, нашему бессменному директору Андрею Лукинову — вечному двигателю, который просто не даст расслабиться. Игорю Полонскому — нашему музыкальному гению за эти самые красивые гармонии! И я рада, что ничего не заканчивается, что группа "Фабрика" продолжает жить и делает это с душой», — написала она в блоге.

«И хоть немного грустно наблюдать со стороны... я радуюсь! Меня ждут перемены которые привнесут новое и в жизнь и в творчество. Да, немного страшно переворачивать страницу, но должна признаться, мне жутко интересно, что меня ждет впереди. Сейчас мне хочется посвятить время семье, заботе о маленьком человечке, который очень нуждается во мне. Теперь я знаю, ради кого я буду петь! Дорогие мои люди, пожелайте мне удачи», — добавила звезда.

О беременности Саши Савельевой впервые заговорили когда они с коллегами вышли на сцену в неудобных шуршащих брюках, отвлекающих внимание от округлившихся форм солистки. Несмотря на то, что певица всячески пыталась скрыть свое «интересное положение», слухи не прекращались вплоть до ее родов, которые, по некоторым данным, были тяжелыми.

Passion.ru поздравляет певицу с новым этапом в ее жизни!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...