35-летняя Саша Савельева ушла из группы «Фабрика»

«Друзья, это было не-ре-аль-но круто!!! Вчера была на вечеринке по случаю дня рождения своей близкой подруги, и меня ждал огромный сюрприз - выступление моих любимых девочек @irina_toneva @sasha_popovaa @antonina_official Непередаваемое ощущение смотреть их выступление из "зала", теплое, щемяще приятное... Мы за эти годы сблизились еще больше, между нами нет недосказанностей, мы научились слушать и слышать друг друга. Мы изучили каждую интонацию и каждый взгляд, так, что можем общаться без слов. Перед глазами пронеслись все эти долгие и одновременно быстрые 16 лет. 16 лет! Так много всего произошло за это время.. во мне такое огромное чувство благодарности любимому продюсеру и автору гениальных песен Игорю Матвиенко — нашему второму папе, нашему бессменному директору Андрею Лукинову — вечному двигателю, который просто не даст расслабиться. Игорю Полонскому — нашему музыкальному гению за эти самые красивые гармонии! И я рада, что ничего не заканчивается, что группа "Фабрика" продолжает жить и делает это с душой», — написала она в блоге.
«И хоть немного грустно наблюдать со стороны... я радуюсь! Меня ждут перемены которые привнесут новое и в жизнь и в творчество. Да, немного страшно переворачивать страницу, но должна признаться, мне жутко интересно, что меня ждет впереди. Сейчас мне хочется посвятить время семье, заботе о маленьком человечке, который очень нуждается во мне. Теперь я знаю, ради кого я буду петь! Дорогие мои люди, пожелайте мне удачи», — добавила звезда.
О беременности Саши Савельевой впервые заговорили когда они с коллегами вышли на сцену в неудобных шуршащих брюках, отвлекающих внимание от округлившихся форм солистки. Несмотря на то, что певица всячески пыталась скрыть свое «интересное положение», слухи не прекращались вплоть до ее родов, которые, по некоторым данным, были тяжелыми.
Passion.ru поздравляет певицу с новым этапом в ее жизни!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!