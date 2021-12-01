Муж Наташи Королевой заявил, что недоволен избранницей сына

Архип Глушко счастлив со своей невестой Мелиссой Фокс. С девушкой он познакомился благодаря своему увлечению — по примеру отца молодой человек занимался стриптизом.

Мелисса тоже танцевала — и отлично зарабатывала на этом. В одном из телешоу она призналась, что была богаче своего возлюбленного, ведь на приватных танцах зарабатывала около 800 тысяч рублей. Однако ради любимого она отказалась от работы и стала стилистом-визажистом.