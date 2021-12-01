Муж Наташи Королевой заявил, что недоволен избранницей сына
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @grek_grex
Архип Глушко счастлив со своей невестой Мелиссой Фокс. С девушкой он познакомился благодаря своему увлечению — по примеру отца молодой человек занимался стриптизом.
Мелисса тоже танцевала — и отлично зарабатывала на этом. В одном из телешоу она призналась, что была богаче своего возлюбленного, ведь на приватных танцах зарабатывала около 800 тысяч рублей. Однако ради любимого она отказалась от работы и стала стилистом-визажистом.
Хотя жениться пара пока не планирует, родители Архипа оказались не в восторге от его возлюбленной. Кроме того, отец парня Сергей Глушко, также известный как Тарзан, не считает увлечение сына серьезным и полагает, что наследник пойдет по его стопам — а в жизни супруга Королевой, как он сам признался, была много женщин.
«Он подросток, поэтому я бы не относился серьезно. Сколько их еще, таких невест будет! Ну если в папку пошел, то это очень много. Это его жизнь, это его выбор. Может, даже неправильный. Но он должен это понять сам», — высказался он в программе «Пятого канала» «Светская хроника».
Фото: Instagram, Global Look press