Муж Марины Хлебниковой принял ее ребенка от другого мужчины, но не уберег от аборта

Личная жизнь Марины Хлебниковой была очень драматичной. Певице пришлось пережить трагедию, которая по силам не каждой женщине, — смерть мужчины, который в предсмертной записке признался, что всегда ее любил.

Рассказывать о себе и о своей личной жизни Хлебникова не любит — бывший директор артистки Алексей Савельев рассказал о ее жизни в интервью передаче «Основано на реальных событиях» на канале «НТВ». Антон Логинов был первым мужем певицы, с которым они прожили вместе 10 лет. Детей у них не было — когда однажды Марина забеременела, она сделала аборт, решив отдать предпочтение карьере, а не семье.

По словам Савельева, к этому ее подтолкнули.

«Не исключаю, что это сделал ее продюсер Бари Алибасов. Точно не могу сказать, грешить ни на кого не буду, но это не Антон, он бы не пошел на это», Матерью Хлебникова все-таки стала, но уже во втором браке, с Михаилом Майданичем.

От этой беременности родилась ее дочь, Доминика. Узнав, что беременна, Хлебникова очень переживала и скрыла новость от всех. Первым же, кому она об этом рассказала, стал бывший муж. Даже в роддом он приехал раньше, чем ее муж. А когда второй супруг Марины оказался осужден за мошенничество, они некоторое время жили вместе.

Логинов же скончался в 2018 году — покончил с собой. В предсмертной записке он признался, что всегда любил и любит Хлебникову.

Его смерть стала огромным ударом для певицы, оправляться от которого ей приходится до сих пор.