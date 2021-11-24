Муж Макеевой решил отсудить у бывшей жены алименты на старшего сына

Роман Мальков решил восстановить справедливость и заставить свою бывшую жену тоже платить алименты на старшего сына, который решил жить вместе с отцом.

Об этом рассказала Светлана Малькова, отметив, что ее бывший муж также настаивал на том, чтобы судебные разбирательства велись в закрытом формате.

«Суд не увидел в Макеевой и ее муже звезд, поэтому их заявление о проведении заседания в закрытом режиме отклонил, заседания будут продолжены открыто: с камерами и СМИ. Отец года хочет алименты на 17-летнего сына в размере 16 тысяч», — рассказала она.