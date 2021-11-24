Муж Макеевой решил отсудить у бывшей жены алименты на старшего сына
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Фото: @svetamalkova
Роман Мальков решил восстановить справедливость и заставить свою бывшую жену тоже платить алименты на старшего сына, который решил жить вместе с отцом.
Об этом рассказала Светлана Малькова, отметив, что ее бывший муж также настаивал на том, чтобы судебные разбирательства велись в закрытом формате.
«Суд не увидел в Макеевой и ее муже звезд, поэтому их заявление о проведении заседания в закрытом режиме отклонил, заседания будут продолжены открыто: с камерами и СМИ. Отец года хочет алименты на 17-летнего сына в размере 16 тысяч», — рассказала она.
Старший сын пары сейчас живет в Турции, где Макеева и ее муж купили недвижимость, и у мальчика есть своя комната. Светлана же ждет от бывшего супруга выплат на троих детей и пытается обеспечить семью самостоятельно. Ранее она сообщила, что Роман подал в суд на собственных детей в рамках жилищного вопроса.
«Лучший истец года», — высказалась по этому поводу Светлана, намекнув на то, что в День отца Мальков признался своим детям в любви и назвал себя лучшим отцом.
Фото: Instagram