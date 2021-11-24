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Муж Макеевой решил отсудить у бывшей жены алименты на старшего сына

После развода трое детей пары остались с матерью, которая с трудом добилась от бывшего супруга каких-либо материальных выплат. Роман подал встречный иск и потребовал алименты с бывшей супруги — мужчина настаивает, чтобы Светлана выплачивала ему 16 тысяч ежемесячно.
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Слайд, который
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Светлана Малькова

Фото: @svetamalkova

Роман Мальков решил восстановить справедливость и заставить свою бывшую жену тоже платить алименты на старшего сына, который решил жить вместе с отцом.

Об этом рассказала Светлана Малькова, отметив, что ее бывший муж также настаивал на том, чтобы судебные разбирательства велись в закрытом формате.

«Суд не увидел в Макеевой и ее муже звезд, поэтому их заявление о проведении заседания в закрытом режиме отклонил, заседания будут продолжены открыто: с камерами и СМИ. Отец года хочет алименты на 17-летнего сына в размере 16 тысяч», — рассказала она.

Старший сын пары сейчас живет в Турции, где Макеева и ее муж купили недвижимость, и у мальчика есть своя комната. Светлана же ждет от бывшего супруга выплат на троих детей и пытается обеспечить семью самостоятельно. Ранее она сообщила, что Роман подал в суд на собственных детей в рамках жилищного вопроса.

«Лучший истец года», — высказалась по этому поводу Светлана, намекнув на то, что в День отца Мальков признался своим детям в любви и назвал себя лучшим отцом.

Фото: Instagram

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