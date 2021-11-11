Отец года: муж Макеевой подал в суд на собственных детей

Светлана Малькова выложила в своем личном блоге скрин нового судебного иска от бывшего мужа, и на этот раз в нем оказались упомянуты младшие дети. Иск касается жилищных вопросов.

Судя по всему, сдаваться нерадивый отец не собирается – ведь бывшая жена сделала все, чтобы добиться материальной помощи на содержание их детей, что подпортило новый счастливый брак Романа.

«Лучший истец года», – высказалась Светлана, намекнув на то, что в День отца Мальков признался своим детям в любви и назвал себя лучшим отцом.