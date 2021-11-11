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Отец года: муж Макеевой подал в суд на собственных детей

Разборки между бывшими супругами Мальковыми продолжаются. Хотя матери четверых детей удалось выплат алиментов, отец подал встречный иск, которым очень удивил экс-возлюбленную.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Малькова опубликовала новый судебный иск

Фото: @svetamalkova

Светлана Малькова выложила в своем личном блоге скрин нового судебного иска от бывшего мужа, и на этот раз в нем оказались упомянуты младшие дети. Иск касается жилищных вопросов.

Судя по всему, сдаваться нерадивый отец не собирается – ведь бывшая жена сделала все, чтобы добиться материальной помощи на содержание их детей, что подпортило новый счастливый брак Романа.

«Лучший истец года», – высказалась Светлана, намекнув на то, что в День отца Мальков признался своим детям в любви и назвал себя лучшим отцом.

Сам Роман Мальков, тем временем, уехал в Турцию вместе со своей новой женой, Анастасией.

Напомним, Светлане уже долгое время приходится бороться за права своих детей. Эта борьба обходит ей дорого не только в эмоциональном, но и в материальном плане – ранее она раскрывала, что потратила на судебные тяжбы более 40 тысяч рублей:

«Мною потрачены значительные для меня суммы, из которых более 40 тысяч — только на перевод документов, нотариуса и иные затраты, связанные с отправкой документов в суд из Словении. Эти средства я могла бы отдать нашим с ним детям, как и время, которое у меня отняли изнуряющие процессы», - заявила она.

Фото: Instagram

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