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Муж Ксении Собчак впервые прокомментировал ДТП с ее участием

Телеведущая попала в серьезную аварию по дороге в аэропорт в Сочи — водитель автомобиля, в котором она ехала, нарушил правила. В результате ДТП погиб один человек, еще двое участников серьезно пострадали.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Константин Богомолов с женой

Фото: @konbog75

Режиссер Константин Богомолов, супруг Ксении Собчак, впервые высказался по поводу смертельного ДТП с участием своей жены в личном блоге в Instagram.

«Эта история ужасна. Тут смерть. И ничего не прибавишь и не убавишь. И все рассуждения на этом фоне бессмысленны. Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию», — написал Богомолов, обратившись к хейтерам.

После смертельного ДТП в комментариях блога Богомолова начали появляться сообщения от подписчиков: одни требовали прокомментировать аварию, а другие — поддержать жену. Некоторые из пользователей даже вспомнили эксцентричную свадьбу пары, на которой они ездили в катафалке — такое решение вызвало много негатива у поклонников.

Саму Ксению Собчак обвиняют в соучастии в ДТП — по мнению поклонников, она подгоняла водителя и тем самым спровоцировала аварию, в которой погибли и пострадали люди.