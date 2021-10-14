Муж Ксении Собчак впервые прокомментировал ДТП с ее участием

После смертельного ДТП в комментариях блога Богомолова начали появляться сообщения от подписчиков: одни требовали прокомментировать аварию, а другие — поддержать жену. Некоторые из пользователей даже вспомнили эксцентричную свадьбу пары, на которой они ездили в катафалке — такое решение вызвало много негатива у поклонников.

Саму Ксению Собчак обвиняют в соучастии в ДТП — по мнению поклонников, она подгоняла водителя и тем самым спровоцировала аварию, в которой погибли и пострадали люди.