Муж Ксении Собчак впервые прокомментировал ДТП с ее участием
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Фото: @konbog75
Режиссер Константин Богомолов, супруг Ксении Собчак, впервые высказался по поводу смертельного ДТП с участием своей жены в личном блоге в Instagram.
«Эта история ужасна. Тут смерть. И ничего не прибавишь и не убавишь. И все рассуждения на этом фоне бессмысленны. Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию», — написал Богомолов, обратившись к хейтерам.
После смертельного ДТП в комментариях блога Богомолова начали появляться сообщения от подписчиков: одни требовали прокомментировать аварию, а другие — поддержать жену. Некоторые из пользователей даже вспомнили эксцентричную свадьбу пары, на которой они ездили в катафалке — такое решение вызвало много негатива у поклонников.
Саму Ксению Собчак обвиняют в соучастии в ДТП — по мнению поклонников, она подгоняла водителя и тем самым спровоцировала аварию, в которой погибли и пострадали люди.