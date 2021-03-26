Муж Ксении Бородиной подтвердил, что его жена беременна
Фото: Instagram/@borodylia
40-летний предприниматель опубликовал фотографию со своей супругой. Поклонники Бородиной оставили множество комментариев, а одна из фанаток заметила, что звезда заметно поправилась. «Ксюша беременна?» - обратилась она к Омарову. «Да», - ответил тот.
Пользователи заметили, что живот знаменитости так округлился, что она едва скрывает это за сумочкой. Они поздравили пару с этой новостью. Многие заметили: не ожидали, что Бородина захочет родить третьего малыша.
Фото: Instagram/@zimamoscow
Бородина и Омаров воспитывают общую дочь Теону, которой пять лет. Кроме того, у звезды есть 11-летняя дочь Мария от бизнесмена Юрия Будагова.
Ранее Ксения Бородина поделилась новым снимком, сделанным на отдыхе на Мальдивах. На фотографии она позирует вместе со своей старшей дочкой Марией на фоне океана, белого песка и пальм. В комментариях под селфи пользователи Сети отметили, что дочка растет настоящей красавицей, сильно похожей на свою маму.
Фото: Instagram/@zimamoscow, Instagram/@borodylia
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