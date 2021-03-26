Муж Ксении Бородиной подтвердил, что его жена беременна

40-летний предприниматель опубликовал фотографию со своей супругой. Поклонники Бородиной оставили множество комментариев, а одна из фанаток заметила, что звезда заметно поправилась. «Ксюша беременна?» - обратилась она к Омарову. «Да», - ответил тот.

Пользователи заметили, что живот знаменитости так округлился, что она едва скрывает это за сумочкой. Они поздравили пару с этой новостью. Многие заметили: не ожидали, что Бородина захочет родить третьего малыша.