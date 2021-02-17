Муж Ирины Понаровской высказался о биологической матери их приемной дочери

Вейланд Родд, супруг певицы Ирины Понаровской, прокомментировал инцидент с обвинением в краже ребенка — в шоу Андрея Малахова появилась биологическая мать их приемной дочери, которая заявила об ее похищении.

Однако, по словам Родда, женщина изначально была психически неустойчивой и ребенка отдала сама. Более того, Вейланд не очень одобрил идею своей жены взять к себе девочку.

«Ирина мне сказала: "Есть совершенно потрясающий ребенок. Он такой, как ты". А она тогда не могла родить, об этом много было всего написано... Я ей ответил: "Ты, конечно, можешь показать ребенка, но это не моя тема. Потому что я умею их делать". Ира принесла в антракте эту девочку. Она была абсолютно упитанной, хорошей, нормальной, не произвела никакого странного впечатления. Но меня очень напугала Марина, потому что держала малышку и все время дергалась, делала странные движения. Я сказал Ирине, что она психически неустойчивый человек, и не надо брать у нее ребенка уже хотя бы поэтому», — объяснил он.

Поведение приемной дочери тоже часто напрягало его — позже девочка оказалась в детдоме после рождения у супругов сына: «Наш малыш спал, а она будучи маленькой девочкой подошла к кроватке с ножницами. Я вовремя вошел, взял ее на руки и вынес», — рассказал он.

В эфире шоу женщина тоже вела себя странно — постоянно убегала из кадра за кулисы и возвращалась обратно.

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