Ирину Понаровскую обвинили в том, что она украла приемного ребенка

У Ирины Понаровской есть приёмная дочь – во время гастролей неизвестная женщина оставила ее за кулисами певицы. Девочка была истощенной и Понаровская с мужем забрали ее к себе.

Спустя много лет биологическая мать девочки появилась на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» канала «Россия-1» и заявила, что ребенка у нее на самом деле украли. Марина Гарбовская сказала, что супруги увидели девочку и решили ее забрать.

«Вэйланд зашел ко мне в квартиру и начал уговаривать, чтобы я отдала ребенка, — вспоминала Гарбовская в студии шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» канала «Россия-1». — Он начал осматривать комнату и говорить: «Ну, вам же тяжело с ней жить. Я ее заберу, все вопросы решим в Москве».

Женщина отказалась, но в ответ на это ей пригрозили отобрать девочку силой. После она много раз приезжала, чтобы забрать себе девочку, но никто не хотел ее слушать, и однажды ее даже спустили с лестницы.

«Анастасия была нежеланным ребенком, потому что у меня умерла мама, обращаться не к кому было. Я хотела сделать аборт, но акушер-гинеколог сказал: «Нет, срок большой». Было где-то месяцев шесть, пришлось рожать. Настя родилась мулаточкой, 3,5 килограммов. Меня попросили отказаться от ребенка, мол, он нагулянный», – рассказала женщина.

Директор певицы предлагает, что женщина просто хочет подзаработать: «Она принесла Ирине Понаровской кулек с ребенком. Он был больным. Ирина — добрый души человек. Она спросила на тот момент у своего супруга: «Девочка больная, может быть, мы ее возьмем?» Женщина сказала: «Забирайте» и все!».

Кроме того она усомнилась в родстве женщины с девочкой и предложила сделать ДНК-тест.

«Просто, если это окажется все неправдой, Ирина Понаровская будет подавать в суд по части клеветы о защите чести и достоинства», — заявила она.

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