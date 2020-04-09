Синий «ежик», белые брови, яркие веснушки: 12-летняя дочь Глюк’oZы продолжила свои дерзкие эксперименты
Лидия Чистякова показала новые фотографии в блоге.
В феврале 12-летняя Лидия Чистякова шокировала общественность, обрив голову под ультракороткий ежик и выкрасила волосы в фиолетовый цвет. Теперь она поделилась новым образом — волосы стали синими, брови совсем светлыми, а на лице запестрели веснушки.
Родители девочки — певица Наталья Ионова и бизнесмен Александр Чистяков — относятся лояльно к ее смелым экспериментам.
Фото и видео: Instagram
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