Муж Дарьи Поверенновой раскрыл, почему долго не решался на брак с актрисой

Шаронов также признался, что сомневался и в том, что они с Поверенновой смогут найти общий язык. Однако на решение его повлияло и то, что его покойная супруга не хотела бы, чтобы он был несчастен.

«Я человек рациональный. Мы с Дарьей очень разные люди по роду деятельности. Потом я дошел до мысли, что вряд ли моя покойная супруга хотела, чтобы я был несчастлив. Жизнь должна продолжаться. Это нормальное и достойное поведение», — раскрыл он.

Сегодня у супругов все хорошо — о своем выборе Шаронов ни разу не пожалел.

«С возрастом я становлюсь более притязательным к отношениям. Хочется убедиться в том, что этот человек действительно близок мне и интересен. Чем меньше в нашей жизни играют гормоны, тем больше времени нужно на то, чтобы понять человека и убедиться в том, что он достоин и интересен», — объяснил он.