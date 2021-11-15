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Муж Дарьи Поверенновой раскрыл, почему долго не решался на брак с актрисой

Бизнесмен Андрей Шаронов после знакомства и начала романа с Дарьей Поверенновой долгое время ждал, чтобы сделать своей возлюбленной предложение. Кроме разницы в виде деятельности, у него был и другой повод для сомнений.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Повереннова и Андрей Шаронов на кинофестивале

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

49-летняя Дарья Повереннова счастлива в браке с бизнесменом Андреем Шароновым. Для актрисы он стал вторым мужем, у ее супруга за плечами тоже есть брак, который и стал причиной того, почему он не решался сделать ей предложение. Дело в том, что первая жена бизнесмена, родившая ему двоих детей, скончалась около 9 лет назад. Женщина не смогла восстановиться после инсульта. Об этом Шаронов рассказал в эфире программы «Когда все дома» на «России-1».

«Я думал, как выстраивать новые отношения, не является ли это изменой памяти человека, который тебе очень дорог. Может, с этим было связано то, что мы с Дарьей подошли к свадьбе только через семь лет после нашего знакомства, а, может быть, с моей нерешительностью», — рассказывает он.

Шаронов также признался, что сомневался и в том, что они с Поверенновой смогут найти общий язык. Однако на решение его повлияло и то, что его покойная супруга не хотела бы, чтобы он был несчастен.

«Я человек рациональный. Мы с Дарьей очень разные люди по роду деятельности. Потом я дошел до мысли, что вряд ли моя покойная супруга хотела, чтобы я был несчастлив. Жизнь должна продолжаться. Это нормальное и достойное поведение», — раскрыл он.

Сегодня у супругов все хорошо — о своем выборе Шаронов ни разу не пожалел.

«С возрастом я становлюсь более притязательным к отношениям. Хочется убедиться в том, что этот человек действительно близок мне и интересен. Чем меньше в нашей жизни играют гормоны, тем больше времени нужно на то, чтобы понять человека и убедиться в том, что он достоин и интересен», — объяснил он.

Фото: Instagram, Global Look press

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