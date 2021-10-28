Дарья Повереннова рассказала, за каких мужчин нужно выходить замуж

Дарья Повереннова в своем личном блоге поделилась кадрами из новой фотосессии с мужем и поделилась жизненной мудростью – вспомнила прежние отношения, первый брак, подаривший ей дочь, разочарования в мужчинах – и, наконец, призналась, за кого надо выходить замуж:

«Вы знаете, я никогда не стремилась замуж. Первый мой брак был абсолютно по любви, результатом которой стала прекрасная и любимая дочь. Дальше жизнь складывалась так, что мужчины постоянно обманывали меня и я в них страшно разочаровалась) Пока не встретила Андрея! Он - уникальный! Человек, с которым тебе спокойно и хорошо! В котором ты уверена! С которым ты становишься лучше! Пожалуй, только за таких мужчин и стоит выходить замуж», – написала она.