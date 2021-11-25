Муж Азизы впервые за 30 лет увиделся с отцом, который напал на его мать из ревности

«Эта встреча нужна многим людям. Все мы знаем, как много молодых женщин живут с домашними насильниками, но это замалчивается. Когда Людмила стала моей свекровью, то люди услышали, как бывает и многое поняли. Она убежала и бросила все, начала жизнь с чистого листа. А Дмитрий Александрович так ни разу и не сказал: «Прости», — заявила певица.

В студии муж певицы, однако, не пожелал разговаривать со своим отцом. Соколов же отнесся к этому с пониманием:

«Честно скажу, я бы, если бы мой отец совершил такое перед матерью, не простил бы. У меня такой характер. Вот и вся правда».