Муж Анны Нетребко Юсиф Айвазов нежно поздравил ее с годовщиной свадьбы
Фото: www.instagram.com/yusif_eyvazov_official/
Оперная певица Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Айвазов отмечают 5-летнюю годовщину свадьбы. Трогательное поздравление жене и совместное фото в своем Instagram опубликовал Айвазов.
«5 лет свадьбы, 7 лет вместе, идём вместе по жизни взявшись за руки. Пусть так будет всегда. Люблю», — пишет певец.
Подписчики наперебой поздравляют супругов с важной датой:
«Дорогие Юсиф и Анечка, самые красивые, талантливые, замечательные! Поздравляю вас с годовщиной свадьбы! 5 лет — это уже немало! Желаю вам купаться в нежности и обожании друг друга! Цените, уважайте и поддерживайте друг друга! Вы замечательны!», «Вы невероятные, желаю вам отмечать много ваших дат вместе», «Будьте бесконечно счастливы!», «Счастья и здоровья вашей замечательной семье», «Поздравляю. Крепкой семейной жизни».
Ранее Анна Нетребко переболела коронавирусом, но успешно сумела справиться с вирусом. Болезнь, однако, далась ей нелегко — певица сильно похудела.
Фото и видео: Instagram Юсифа Айвазова
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!