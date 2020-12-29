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Муж Анны Нетребко Юсиф Айвазов нежно поздравил ее с годовщиной свадьбы

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Анна Нетребко и Юсиф Айвазов в ресторане

Фото: www.instagram.com/yusif_eyvazov_official/

Поздравление и совместное фото оперный певец Юсиф Айвазов опубликовал в своем Instagram.

Оперная певица Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Айвазов отмечают 5-летнюю годовщину свадьбы. Трогательное поздравление жене и совместное фото в своем Instagram опубликовал Айвазов.

«5 лет свадьбы, 7 лет вместе, идём вместе по жизни взявшись за руки. Пусть так будет всегда. Люблю», — пишет певец.

Подписчики наперебой поздравляют супругов с важной датой:

«Дорогие Юсиф и Анечка, самые красивые, талантливые, замечательные! Поздравляю вас с годовщиной свадьбы! 5 лет — это уже немало! Желаю вам купаться в нежности и обожании друг друга! Цените, уважайте и поддерживайте друг друга! Вы замечательны!», «Вы невероятные, желаю вам отмечать много ваших дат вместе», «Будьте бесконечно счастливы!», «Счастья и здоровья вашей замечательной семье», «Поздравляю. Крепкой семейной жизни».

Ранее Анна Нетребко переболела коронавирусом, но успешно сумела справиться с вирусом. Болезнь, однако, далась ей нелегко — певица сильно похудела.

Фото и видео: Instagram Юсифа Айвазова

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