Муж Анны Нетребко Юсиф Айвазов нежно поздравил ее с годовщиной свадьбы

Подписчики наперебой поздравляют супругов с важной датой:

«Дорогие Юсиф и Анечка, самые красивые, талантливые, замечательные! Поздравляю вас с годовщиной свадьбы! 5 лет — это уже немало! Желаю вам купаться в нежности и обожании друг друга! Цените, уважайте и поддерживайте друг друга! Вы замечательны!», «Вы невероятные, желаю вам отмечать много ваших дат вместе», «Будьте бесконечно счастливы!», «Счастья и здоровья вашей замечательной семье», «Поздравляю. Крепкой семейной жизни».

Ранее Анна Нетребко переболела коронавирусом, но успешно сумела справиться с вирусом. Болезнь, однако, далась ей нелегко — певица сильно похудела.