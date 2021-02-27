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Муцениеце в образе женщины-вамп и Аксенова в латексе на премьере «Гуляй, Вася! Свидание на Бали»

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Агата Муцениеце

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Знаменитые девушки устроили битву эффектных образов на премьере новой комедии.

В кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялся премьерный показ новой картины «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» Романа Каримова. Самой эффектной девушкой мероприятия оказалась Агата Муцениеце, позировавшая фотографам в образе роковой красотки в платье с кожаным корсетным верхом и открытыми плечами.

Любовь Аксенова, сыгравшая в картине одну из главных ролей, выбрала более брутальный мужской наряд. Актриса, сочетала объемный пиджак с широкими плечами с латексными брюками и грубыми ботинками.

Любовь Аксенова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Еще одна героиня фильма Вера Панфилова на премьере отвечала за романтику, появившись на красной дорожке в розовой атласной юбке. Впрочем, актриса снова напомнила всем о своем знаменитом папе Константине Кинчеве, накинув на обнаженные плечи кожаную рокерскую косуху.

Вера Панфилова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

По сюжету комедии «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» Паше опять выпала великолепная возможность изменить жене с красивой Васей. Максу выпала возможность уничтожить Митю и вернуть Настю. Все герои сойдутся на острове Бали, где их ждут погони, бои без правил и невероятные приключения... Главные роли играют Любовь Аксенова, Роман Курцын, Борис Дергачев, Сергей Аброскин и Вера Кинчева.

В прокат картина выходит 4 марта. Купить билеты можно здесь.

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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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