Муцениеце в образе женщины-вамп и Аксенова в латексе на премьере «Гуляй, Вася! Свидание на Бали»

В кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялся премьерный показ новой картины «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» Романа Каримова. Самой эффектной девушкой мероприятия оказалась Агата Муцениеце, позировавшая фотографам в образе роковой красотки в платье с кожаным корсетным верхом и открытыми плечами.

Любовь Аксенова, сыгравшая в картине одну из главных ролей, выбрала более брутальный мужской наряд. Актриса, сочетала объемный пиджак с широкими плечами с латексными брюками и грубыми ботинками.